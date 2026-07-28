Названы разрешения в смартфоне, которые стоит проверить прямо сейчас

Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин посоветовал владельцам смартфонов обратить особое внимание на доступ приложений к конфиденциальным данным, не связанный с их основными функциями. В беседе с NEWS.ru он отметил, что такие разрешения, как чтение СМС или доступ к микрофону, позволяют не только собирать поведенческие профили пользователей, но и создают прямую угрозу для личных данных и финансов.

Владельцам смартфонов стоит уделить особое внимание разрешениям, которые дают приложению доступ к конфиденциальным данным и не связаны с его основным функционалом. К ним относятся обработка вызовов, чтение СМС, контакты, геолокация, микрофон и камера. Такие доступы позволяют собирать поведенческие профили и отслеживать перемещения пользователя. При наличии на телефоне трояна они создают угрозу безопасности персональных данных и денежных средств. Чтобы снизить риски, рекомендуется регулярно заходить в настройки конфиденциальности и просматривать список разрешений для каждого приложения. Постоянный доступ к геолокации лучше заменить режимом «при использовании», а сервисам, которым местоположение не требуется, полностью его запретить, — пояснил Лопатин.

IT-эксперт отметил, что аналогичный подход можно применить и к медиафайлам, ограничив доступ к фотографиям отдельными снимками или альбомами. По его словам, также владельцам смартфонов следует удалять программы, которыми те давно не пользовались.

Ранее сообщалось, что запросы российских пользователей к китайской нейросети DeepSeek начали отображаться в поисковой выдаче Google. В открытом доступе оказались сотни обращений: рабочие документы, личная переписка, переживания пользователей и другие данные, которые они явно не собирались делать публичными.