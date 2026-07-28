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28 июля 2026 в 09:28

Над Воронежской областью сбили 33 украинских беспилотника

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дежурные силы ПВО РФ уничтожили 33 украинских беспилотника над территорией Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в МАКСе. Летательные аппараты были своевременно обнаружены и ликвидированы в небе над одним городским округом и шестью районами.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и шестью районами региона были обнаружены и уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата, — написал Гусев.

В одном из районов оказалось повреждено остекление частного дома и трех хозяйственных построек. Никто среди местных жителей не пострадал. Оперативные службы продолжают работу на местах падения фрагментов.

В Рязанской области в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом пострадал один человек. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что в ночь на 28 июля средства противовоздушной обороны сбили над территорией области четыре вражеских БПЛА.

До этого сообщалось, что в Ростовской области был введен режим ЧС. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что атаке ВСУ подверглись Ростов и Таганрог, а также четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский.

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