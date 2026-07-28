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28 июля 2026 в 10:06

«Пытались контратаковать»: появились подробности боев за Белицкое

Бойцы «Азова» прикрывались теробороной во время боев за Белицкое

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подразделения Нацгвардии Украины, в том числе формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), во время боев за Белицкое в ДНР использовали бойцов теробороны и других подразделений ВСУ в первой линии обороны, рассказал РИА Новости начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» с позывным Апостол. По его словам, украинское командование выставляло впереди подразделения теробороны и ВСУ (возрастной ценз от 40 лет), а чуть позади стояли подразделения нацгвардии (возраст до 35 лет).

Наши штурмовики уничтожали позиции ТрО, а штурмовики нацгвардии уже пытались отбить или контратаковать наши группы. Они рассчитывали, что наши израсходуют боеприпасы. Но за нашими группами идут группы логистического обеспечения, боеприпасы пополнялись своевременно, — заявил Апостол.

Ранее командир штурмового взвода 110-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Гришаев рассказал, что в ходе боев за Белицкое украинские военные притворились, что намерены сдаться в плен, чтобы неожиданно открыть огонь по российским бойцам. По его словам, противнику сначала предложили сложить оружие, на что тот после начального отказа ответил согласием.

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