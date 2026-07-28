Взрыв авто прогремел в Одесской области В Одесской области при взрыве автомобиля пострадал человек

В Одесской области произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадал один человек, сообщает украинское издание «Страна.ua». По предварительным данным, детонация случилась в тот момент, когда водитель попытался завести двигатель внедорожника.

Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали помощь 49-летнему пострадавшему. В местной полиции заявили о проведении следственных мероприятий для уточнения всех обстоятельств и причин случившееся.

Ранее в центре Киева взорвался автомобиль. После инцидента полиция перекрыла движение возле Бессарабской площади. На кадрах, снятых очевидцами, было видно охваченную огнем легковушку, густой столб дыма и большое скопление машин. Информации о жертвах или пострадавших, а также о причинах произошедшего не поступало.

Также взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на момент появления информации сигнал воздушной тревоги не был объявлен. Других подробностей произошедшего не приводилось. Также неизвестно, есть ли разрушения.