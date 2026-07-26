ВСУ потеряли запасы топлива в порту Черноморск Резервы топлива ВСУ в порту Черноморск попали под удар ВС России

Российские военные в порту Черноморск Одесской области поразили резервуары с топливом, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. Уточняется, что горюче-смазочные материалы предназначались для снабжения украинской армии.

Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту Черноморск Одесской области, — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило, что в Киеве нанесен удар по промышленному комплексу «Смарт интеллиджент систем», где выпускались беспилотники различных модификаций, а также корпуса, электронные блоки, навигация, оптика и аккумуляторные батареи для дронов большой и средней дальности. В ведомстве уточнили, что предприятие работало на нужды ВСУ.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские войска нанесли удар по портовым сооружениям в Черноморске Одесской области, задействованным, по сведениям ведомства, для приема и размещения военных грузов. Атака была направлена на объекты, обслуживавшие тыловые цепочки украинской армии.