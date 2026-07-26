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26 июля 2026 в 10:10

Стали известны последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Шуваев: мирный житель погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате ударов ВСУ по Белгородской области погиб один мирный житель, еще 12 получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в МАКСе. По его словам, за последние сутки украинские военные совершили около 90 атак на регион.

В Грайворонском округе погиб мирный житель. <…> Получили ранения 12 человек в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах. Пять пострадавших продолжают лечение в больницах, — написал Шуваев.

По его словам, ВСУ шесть раз обстреляли регион с использованием систем залпового огня и дважды сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Кроме того, за последние сутки над Белгородской областью было уничтожено и подавлено 143 дрона.

До этого в оперштабе Краснодарского края рассказали, что в станице Раевской под Новороссийском упали обломки беспилотных летательных аппаратов. В результате жертв и пострадавших удалось избежать.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе, который подвергся атаке беспилотников, было полностью ликвидировано. Он напомнил, что тушение пожара продолжалось более двух суток. Губернатор отметил, что благодаря работе пожарных удалось предотвратить распространение огня на гражданские объекты.

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