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26 июля 2026 в 09:03

Стало известно, сколько моряков стали Героями России с начала СВО

Главком Моисеев: с начала СВО 54 военнослужащих ВМФ получили звание Героя России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Более 50 военнослужащих Военно-морского флота с начала специальной военной операции были удостоены звания Героя России, говорится в поздравительной телеграмме главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева по случаю Дня ВМФ. Он подчеркнул, что высокая ответственность перед народом России навсегда определила для военных моряков священное отношение к Отечеству, закалила их непреклонный характер и воспитала несгибаемую силу воли.

Героические действия личного состава ВМФ высоко оценены руководством страны и Вооруженных сил Российской Федерации. С начала специальной военной операции более 60 тыс. военнослужащих ВМФ награждены государственными и ведомственными наградами, 54 военнослужащим присвоено высшее звание Героя Российской Федерации, — заявил главком.

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов ВМФ с Днем Военно-морского флота. Он поблагодарил моряков за службу и вклад в укрепление обороноспособности страны. Глава государства подчеркнул, что российский флот на протяжении веков завоевывал славу ратными подвигами и повседневным трудом.

Ранее Путин заявил, что профессионализм, мужество и смелость российских военных моряков и морских пехотинцев во многом определяли динамику проведения СВО. Он подчеркнул, что десятки тысяч матросов и офицеров были удостоены государственных наград, в том числе звания Героя России.

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