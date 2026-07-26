Российские военные уничтожили место сборки тысячи БПЛА в Киеве

Российские военные в ходе ночного удара по объектам на Украине поразили место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части Киева, сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram. По данным ведомства, там с привлечением специалистов украинско-американской компании ежемесячно производили до 1 тыс. БПЛА различного типа, включая ударные и разведывательные дроны.

В Минобороны РФ уточнили, что среди выпускавшихся аппаратов были ударные AQ-400 Scethe («Коса»), AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательные RQ-100 Scout («Скаут»).