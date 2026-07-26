Российские военные уничтожили место сборки тысячи БПЛА в Киеве

Российские военные в ходе ночного удара по объектам на Украине поразили место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части Киева, сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram. По данным ведомства, там с привлечением специалистов украинско-американской компании ежемесячно производили до 1 тыс. БПЛА различного типа, включая ударные и разведывательные дроны.
В Минобороны РФ уточнили, что среди выпускавшихся аппаратов были ударные AQ-400 Scethe («Коса»), AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательные RQ-100 Scout («Скаут»).
До этого стало известно, что военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 50 тяжелых ударных беспилотников R-18 ВСУ в Харьковской области. Ликвидация таких дронов позволяет срывать снабжение противника и снижать его боевой дух.
Также сообщалось, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа. В Минобороны РФ уточнили, что БПЛА уничтожили над российскими регионами, Республикой Крым и акваторией Черного моря.