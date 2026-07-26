Раскрыто, сколько детей погибли на заминированных ВСУ территориях

Детонация мин, размещенных ВСУ, стала причиной гибели более 50 украинских детей и ранения более 120 человек, заявила ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что украинские военные минируют приграничные территории, опасаясь наступления России.

Только по последним данным, которые нам удалось обнаружить, более 50 детей погибли на этих подрывах на их территории. Более 120 детей получили ранения, — сказала Кузнецова.

По ее словам, в России из-за детонации противопехотных мин пострадали более 15 детей. Парламентарий подчеркнула, что их запрещено использовать против мирного населения.

Ранее сообщалось, что в Брянской области водитель гражданского автомобиля получил осколочные ранения, наехав на сброшенное с беспилотника взрывное устройство. Врио губернатора Егор Ковальчук рассказал, что инцидент произошел на автодороге между селами Подывотье и Саранчино Севского района.

«Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru – федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ – 15 самых читаемых интернет-изданий России».