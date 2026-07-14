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14 июля 2026 в 09:04

Российский боец подорвался на мине, когда спасал ребенка

Спасавший на руках девочку боец ВС России подорвался на мине в Константиновке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Боец с позывным Бритва, первым выносивший из Константиновки 10-летнюю девочку, подорвался на мине в ходе эвакуации, рассказал командир штурмовой группы 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск Артур Бекбасаров. Как передает ТАСС, в момент подрыва ребенок находился на спине у бойца. После взрыва штурмовик передал девочке рацию, с помощью которой она вышла на связь с командованием подразделения и эвакуация продолжилась.

Непосредственно из застройки, когда выводил у нас штурмовик. И в ночь он наступил на мину и подорвался. Нес он ее через почти половину застройки городской на себе, — заявил Бекбасаров.

10-летнюю Софию российские военные обнаружили в одном из подвалов Константиновки. Девочка находилась там одна: мать умерла, отца она не помнит, а бабушка и дедушка скончались от ран после попадания дрона в их дом. Военнослужащие взяли ребенка под опеку и оберегали её на протяжении почти месяца — снабжали продуктами, дарили подарки, охраняли место ее проживания. Когда появилась возможность, девочку перевезли в безопасное место.

Ранее рядовой группировки «Юг» с позывным Марс рассказал, что Бритва более месяца охранял 10-летнюю Софию в Константиновке. Он сообщил, что во время нападения четырех украинских военнослужащих боец ликвидировал одного из них и тяжело ранил еще одного. По словам военнослужащего, девочка проявила стойкость и мужество.

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