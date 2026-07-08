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08 июля 2026 в 15:33

Российские военные эвакуировали из Константиновки 10-летнюю девочку-сироту

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Военнослужащие Южной группировки войск эвакуировали из Константиновки 10-летнюю девочку Софию, оставшуюся без родителей, сообщает Министерство обороны России. В ведомстве отметили, что солдаты охраняли дом ребенка почти месяц.

София, так звали девочку, рассказала, что мама у нее умерла, папу она не помнит, а бабушки и дедушки, получивших ранения в результате попадания украинского дрона в дом, тоже уже нет в живых. Военнослужащие Южной группировки войск взяли шефство над Софией, помогали продуктами, дарили подарки, охраняли дом, в котором она жила, — сказано в заявлении.

Уточняется, что сейчас София находится в безопасности. Она поблагодарила военных за помощь и выразила надежду на скорое наступление мира.

Ранее российские военные нанесли удары по предприятию «Самсунг-Украина» в Киеве, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». При атаке использовалось высокоточное оружие наземного базирования.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская армия освободила Константиновку в Донецкой Народной Республике, несмотря на то, что украинские власти на протяжении 12 лет занимались ее укреплением. Он отметил особую важность взятия города.

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