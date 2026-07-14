Российский боец вступил в неравный бой, чтобы защитить ребенка Солдат ВС России больше месяца охранял 10-летнюю девочку в Константиновке

Российский боец с позывным Бритва более месяца охранял 10-летнюю девочку Софию в Константиновке, а во время нападения четверых украинских военных ликвидировал одного из них и нанес тяжелые ранения еще одному, рассказал РИА Новости рядовой группировки «Южная» с позывным Марс. По его словам, София держалась очень стойко и мужественно, достойно перенося все тяготы.

Он (Бритва — NEWS.ru) охранял ее, кормил, осуществляли сбросы «Бабой-Ягой» (трофейным дроном, — NEWS.ru) с провизией, одеждой, чтобы ее хоть немного в порядок привести, расчески, какие-то принадлежности для бани. Также протирали лицо, руки салфетками, чтобы [убрать] грязь, — заявил военный.

Ранее командир роты 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Грек заявил, что российские войска полностью контролируют территорию Константиновки с воздуха и не позволяют противнику продвигаться. Он отметил, что радиогоризонт не позволяет ВСУ массово применять FPV-дроны на радиоуправлении.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Константиновка получила очень серьезные повреждения. Он пояснил, что окончательную степень разрушений специалисты смогут определить только после разминирования территории города и начала работы экспертов.