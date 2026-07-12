В ДНР дали оценку состоянию Константиновки Пушилин назвал разрушения в Константиновке очень серьезными

Повреждения в Константиновке очень серьезные, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, степень разрушений предстоит определить экспертам, когда они смогут зайти туда после разминирования территории города.

Город очень серьезно поврежден, но окончательную оценку дадут специалисты после того, как будет возможность после разминирования туда их уже допустить, — сказал Пушилин.

Также военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные, продвигаясь в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, не давали противнику передышки. По его словам, на данном направлении не было оперативных пауз после достигнутых результатов.

До этого Пушилин сообщил, что разрозненные группы украинских бойцов все еще встречаются в освобожденной Константиновке. По его словам, подразделения Вооруженных сил России планомерно прочесывали территорию.

Ранее Пушилин заявил, что в освобожденной Константиновке осталось много тел военных ВСУ. По его словам, обследование города продолжалось, поэтому точных данных пока не было.