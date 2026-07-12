Военные РФ не дают ВСУ передышки у Константиновки Марочко: ВС России не дают военным ВСУ передышек у Константиновки

Российские военные, продвигаясь в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, не дают противнику передышки, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на данном направлении не было оперативных пауз после достигнутых результатов.

Касаемо населенного пункта Константиновка: здесь у наших военных не было никаких оперативных пауз, которые должны быть при таких существенных результатах, — сказал Марочко.

Он отметил, что российские военнослужащие провели несколько ротационных мероприятий. Также они направили дополнительные силы и средства для дальнейшего продвижения.

Ранее командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон сообщал, что подразделения Вооруженных сил России контролируют все возможные пути подхода к Константиновке и не позволяют ВСУ перебрасывать подкрепления. По его словам, украинское командование ежедневно убеждает военнослужащих, что ситуация находится под контролем, но это не так. Командир добавил, что на данном направлении постоянно работает разведка.