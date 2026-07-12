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12 июля 2026 в 00:42

Командир ВС РФ рассказал о положении ВСУ под Константиновкой

Командир Бизон: ВС России пресекают переброску резервов ВСУ к Константиновке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Подразделения Вооруженных сил России контролируют все возможные пути подхода к Константиновке и не позволяют ВСУ перебрасывать подкрепления, сообщил ТАСС командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон. По его словам, украинское командование ежедневно убеждает военнослужащих, что ситуация находится под контролем, но это не так.

По рации им командование каждый день говорит, морально их подбадривает, что все в порядке, все у вас хорошо, мы все контролируем, резервы подтягиваем [к Константиновке]. Но, на самом деле их нет. Их резервы еще в Дружковке, [попытки их перебросить] в Алексеево-Дружковку полностью отрезаются, — заявил Бизон.

Командир добавил, что на данном направлении постоянно работает разведка. Именно это позволяет своевременно выявлять и срывать перемещение резервов противника, подчеркнул Бизон.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что командование ВСУ направило элитные подразделения и иностранных наемников для укрепления обороны Славянска и Краматорска в ДНР. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

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