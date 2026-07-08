Названы два города в ДНР, к которым ВСУ стягивают «элиту» и наемников

Названы два города в ДНР, к которым ВСУ стягивают «элиту» и наемников Марочко: ВСУ направили элитные войска и наемников к Славянску и Краматорску

Командование Вооруженных сил Украины направило элитные подразделения и иностранных наемников для укрепления обороны Славянска и Краматорска в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Украинское командование сейчас направило в районы Славянска и Краматорска все, что есть у украинского командования: максимальное количество и рекрутов, и наемников, и так называемых элитных служб для того, чтобы держать как можно дольше линию обороны, — сказал Марочко.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков уточнял, что для полного освобождения ДНР ВС России предстоит занять еще два города — Краматорск и Славянск. Он также напомнил, что несколькими днями ранее армия объявила об освобождении Константиновки.

Также военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание, что освобождение Константиновки открывает российским войскам дорогу к оставшейся части Краматорско-Славянской агломерации. По словам аналитика, следующим этапом станет продвижение ВС РФ в направлении города Дружковка.