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07 июля 2026 в 19:43

Песков раскрыл два последних шага до полного освобождения Донбасса

Песков назвал Краматорск и Славянск последними шагами к освобождению Донбасса

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
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Для полного освобождения Донбасса российским военным предстоит занять еще два крупных города — Краматорск и Славянск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. Он также напомнил, что несколькими днями ранее армия объявила об освобождении Константиновки, назвав этот город важным для региона.

А теперь предстоит занять еще два важных города — Краматорск и Славянск. После этого вся территория Донецкой Республики будет освобождена, — пояснил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен признать реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения и вывести войска из Донбасса. Он также выразил мнение, что если Киев примет соответствующее решение, боевые действия могут прекратиться уже на следующий день.

Между тем Песков отметил, что Россия адаптировалась к давлению со стороны Европы. Он подчеркнул, что страна готова продолжать специальную военную операцию.

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