Россия приспособилась к давлению на себя со стороны Европы, заявил в беседе с изданием Weltwoche пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страна также готова продолжать специальную военную операцию.

Европейские страны все еще думают, что они могут стратегически одолеть Россию. Это величайшая ошибка. Поэтому киевский режим так неловок в выборе политических и дипломатический решений конфликта, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Россию до начала СВО никто не послушал о грозящих для нее угрозах. Он напомнил, что Киев начал превращаться в центр антироссийской активности европейцев и американцев.

Кроме этого, пресс-секретарь президента отметил, что в 2022 году Россия и Украина были близки к заключению соглашения по урегулированию конфликта. С его слов, стороны одобрили текст документа постранично.

Песков также заявил, что Россия применит ядерное оружие только в случае, если будет угроза для ее существования. Он подметил, что Москва добивается своих целей на поле боя.