В Кремле назвали условие применения ядерного оружия Песков: Россия применит ядерное оружие только при угрозе ее существованию

Россия готова применить ядерное оружие лишь в случае угрозы ее существованию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит Weltwoche. По его словам, РФ достигает целей на поле боя и без ядерной эскалации.

Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено. В противном случае — нет. <...> Мы вполне можем продолжать [военную] операцию и добиваться успешных для нас результатов без этого. И мы это делаем, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что ядерное сдерживание продолжает работать и на сегодняшний день оставалось краеугольным камнем международной безопасности. По его словам, в Москве это воспринималось однозначно.

До этого пресс-секретарь президента заявил, что развитие технологий позволяет создавать новые виды вооружений, потенциально сопоставимые по разрушительной мощи с ядерными. Он добавил, что только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны.