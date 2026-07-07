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07 июля 2026 в 18:56

В Кремле назвали условие применения ядерного оружия

Песков: Россия применит ядерное оружие только при угрозе ее существованию

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия готова применить ядерное оружие лишь в случае угрозы ее существованию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит Weltwoche. По его словам, РФ достигает целей на поле боя и без ядерной эскалации.

Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено. В противном случае — нет. <...> Мы вполне можем продолжать [военную] операцию и добиваться успешных для нас результатов без этого. И мы это делаем, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что ядерное сдерживание продолжает работать и на сегодняшний день оставалось краеугольным камнем международной безопасности. По его словам, в Москве это воспринималось однозначно.

До этого пресс-секретарь президента заявил, что развитие технологий позволяет создавать новые виды вооружений, потенциально сопоставимые по разрушительной мощи с ядерными. Он добавил, что только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны.

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