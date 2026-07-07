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07 июля 2026 в 18:45

«Соглашение было подготовлено»: Песков о переговорах с Украиной

Песков: Россия и Украина были близки к договоренности в 2022 году

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия и Украина в 2022 году находились на этапе, близком к заключению соглашения по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. По его словам, стороны подготовили и согласовали текст документа, который был парафирован и одобрен участниками переговорного процесса постранично.

Вы, наверное, помните, что мы были близки к достижению соглашения с украинцами. Были дни, когда мы стояли у киевских стен. И соглашение было подготовлено, соглашение было согласовано и парафировано заинтересованными сторонами, каждый документ этого соглашения, каждая страница, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Россия говорила об угрозе для своей безопасности перед тем, как начать специальную военную операцию. Однако, по его словам, никто не послушал ее предупреждений.

Также пресс-секретарь РФ заявил, что европейским налогоплательщикам «промывают мозги», чтобы обосновать увеличение военных расходов. По словам Пескова, рост оборонных затрат в Европе требует дополнительного объяснения для граждан ЕС.

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