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07 июля 2026 в 18:44

Песков обвинил Запад в попытке оправдать рост военных расходов

Песков: европейцам «промывают мозги» ради роста военных расходов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Европейским налогоплательщикам «промывают мозги», чтобы обосновать увеличение военных расходов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. По его словам, рост оборонных затрат требует дополнительного объяснения для граждан ЕС.

Это промывание мозгов европейских налогоплательщиков. Им на сто процентов промывают мозги. Теория опасности (России. — NEWS.ru.) для всех них навязывается на сто процентов. И они платят миллиарды и миллиарды евро на нужды обороны и на снабжение киевского режима, — отметил он.

Ранее Песков раскрыл, какая страна точно не станет инициатором третьей мировой. Он заявил, что Россия является слишком крупной и ответственной державой, чтобы становиться инициатором в таком конфликте. Он также отметил, что в Вашингтоне понимают возможные последствия третьей мировой войны.

Между тем Песков заявил, что Россия адаптировалась к давлению со стороны Европы. Он уточнил, что страна готова продолжать специальную военную операцию.

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