Песков раскрыл, какая страна точно не станет инициатором третьей мировой Песков: Россия никогда не станет инициатором глобального конфликта

Россия является слишком крупной и ответственной державой, чтобы выступать инициатором третьей мировой войны, заявил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что в Вашингтоне осознают возможные последствия конфликта такого масштаба.

Россия — слишком большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что европейские государства больше не рассчитывают на защиту Вашингтона, поэтому ЕС перестраивается в военно-экономическую структуру. По его словам, усиление военной составляющей в Европе вынудит Москву предпринять дополнительные шаги по укреплению собственной обороноспособности.

Также представитель Кремля отметил, что Москва сохраняет приверженность дипломатическому пути урегулирования украинского кризиса, однако усиливающаяся милитаризация ЕС нагнетает обстановку. Песков выразил надежду, что Брюссель не сможет окончательно похоронить мирные инициативы, и подчеркнул, что Россия рассчитывает на сохранение посреднической роли американских партнеров.