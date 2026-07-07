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07 июля 2026 в 18:22

Песков объяснил, во что превращается Евросоюз

Песков: милитаризация Европы вынуждает Россию принимать меры

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Европейские страны осознали, что гарантий безопасности со стороны США больше не существует, поэтому Евросоюз трансформируется в экономическо-военный блок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Weltwoche. Процесс милитаризации Европы, по его словам, потребует от России дополнительных мер для обеспечения национальной безопасности.

Европа внезапно поняла, что у нее больше нет гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и что им необходимо добавить военный потенциал ЕС к экономическому блоку, и теперь мы наблюдаем трансформацию ЕС в экономическо-военный блок, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз выделяет колоссальные средства на военизацию своих государств-членов. По его словам, Москва принимает во внимание такое развитие событий.

Кроме того, он отметил, что Москва остается открытой к дипломатическому решению кризиса на Украине, однако нарастающая военизация ЕС создает дополнительную напряженность. Он выразил надежду, что Брюссель не сможет полностью перечеркнуть перспективы мира, и отметил, что Россия рассчитывает на продолжение посреднических усилий американской стороны.

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