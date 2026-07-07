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07 июля 2026 в 18:36

Песков заявил, что Россию никто не послушал перед началом СВО

Песков: Россия предупреждала об угрозе своей безопасности перед началом СВО

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
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Россия говорила об угрозе для своей безопасности перед тем, как начать СВО, заявил в беседе с изданием Weltwoche пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, никто не послушал ее предупреждений.

Киевский режим начал превращаться в центр антироссийской активности европейцев, американцев... Предполагалось, что это будет страна, которая предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против нашей страны. Поэтому мы говорили об этой угрозе задолго до начала военной операции. Никто не хотел слушать, — заявил Песков.

Ранее он признал, что текущий диалог между Россией и США «достаточно хороший». Пресс-секретарь добавил, что пока отношения между Москвой и Вашингтоном не складываются, так как находятся на нулевом уровне. При этом стороны достаточно умны, чтобы говорить друг с другом.

Песков также добавил, что Россия — слишком большая и ответственная страна, чтобы начинать третью мировую войну. Он напомнил, что в Вашингтоне понимают всю серьезность подобного конфликта.

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