«Достаточно умны»: в Кремле оценили текущий диалог России и США

Текущий диалог между Россией и США является «относительно хорошим», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. Он также подчеркнул, что обе стороны «достаточно умны», чтобы говорить друг с другом.

К тому же у нас налажен относительно хороший диалог. Наши двусторонние отношения не складываются, поскольку они застряли на нулевом уровне, но, несмотря на это, мы достаточно умны, чтобы говорить друг с другом, — сообщил он.

Накануне, 6 июля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что позитивные перспективы контактов с США по Украине возможны при условии работы на основе согласий, достигнутых в Анкоридже. Он сделал такое заявление, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование конфликта на Украине ближе, чем кажется.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в диалоге с США по украинскому урегулированию сложился замкнутый круг. Глава МИД РФ напомнил, что Москва приняла американские предложения, обсуждавшиеся на саммите на Аляске в августе 2025 года.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает призывать и Украину, и Россию к взаимным уступкам для достижения мира. Он выразил надежду, что обе стороны пойдут на определенные компромиссы.