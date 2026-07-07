Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 18:36

«Достаточно умны»: в Кремле оценили текущий диалог России и США

Песков назвал текущий диалог России и США относительно хорошим

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Текущий диалог между Россией и США является «относительно хорошим», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. Он также подчеркнул, что обе стороны «достаточно умны», чтобы говорить друг с другом.

К тому же у нас налажен относительно хороший диалог. Наши двусторонние отношения не складываются, поскольку они застряли на нулевом уровне, но, несмотря на это, мы достаточно умны, чтобы говорить друг с другом, — сообщил он.

Накануне, 6 июля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что позитивные перспективы контактов с США по Украине возможны при условии работы на основе согласий, достигнутых в Анкоридже. Он сделал такое заявление, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование конфликта на Украине ближе, чем кажется.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в диалоге с США по украинскому урегулированию сложился замкнутый круг. Глава МИД РФ напомнил, что Москва приняла американские предложения, обсуждавшиеся на саммите на Аляске в августе 2025 года.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает призывать и Украину, и Россию к взаимным уступкам для достижения мира. Он выразил надежду, что обе стороны пойдут на определенные компромиссы.

Власть
США
Дмитрий Песков
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Садовод назвала главного врага томатов и картофеля
Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области
В Дагестане после мощных ливней размыло 16 дорог
После мощной детонации разрушен завод по ремонту ракетных систем ВСУ
Российские туристы смогут платить картами «Мир» на Бали через QR-коды
Диетолог назвала неожиданный продукт для профилактики рака
Новый ГОСТ расставил границы в работе салонов красоты с юными клиентами
Взрыв в Монако может подорвать политические отношения Киева
Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненных при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.