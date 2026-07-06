Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 18:59

Рябков оценил возможное развитие диалога с США по Украине

Рябков: контакты с США по Украине возможны при учете согласий Анкориджа

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Позитивные перспективы контактов с США по Украине возможны при условии работы на основе согласий, достигнутых в Анкоридже, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях XXIV Международной школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности. Такое заявление он сделал, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование конфликта на Украине ближе, чем кажется, передает РИА Новости.

Я не берусь комментировать это конкретное высказывание [Трампа], но если администрация США готова действовать на основе согласия, данного российской стороной на американские предложения в Анкоридже, то, наверное, так оно и есть, — сказал он.

Ранее Рябков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным с уважением и интересом воспринял предложение Москвы о содействии в деэскалации ситуации с Ираном. Дипломат также отметил, что Россия положительно оценивает достигнутые между Вашингтоном и Тегераном договоренности, однако обстановка на Ближнем Востоке остается хрупкой.

Власть
Сергей Рябков
МИД РФ
Анкоридж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.