Рябков оценил возможное развитие диалога с США по Украине Рябков: контакты с США по Украине возможны при учете согласий Анкориджа

Позитивные перспективы контактов с США по Украине возможны при условии работы на основе согласий, достигнутых в Анкоридже, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях XXIV Международной школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности. Такое заявление он сделал, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что урегулирование конфликта на Украине ближе, чем кажется, передает РИА Новости.

Я не берусь комментировать это конкретное высказывание [Трампа], но если администрация США готова действовать на основе согласия, данного российской стороной на американские предложения в Анкоридже, то, наверное, так оно и есть, — сказал он.

Ранее Рябков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным с уважением и интересом воспринял предложение Москвы о содействии в деэскалации ситуации с Ираном. Дипломат также отметил, что Россия положительно оценивает достигнутые между Вашингтоном и Тегераном договоренности, однако обстановка на Ближнем Востоке остается хрупкой.