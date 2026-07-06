Рябков описал реакцию Трампа на предложение России по Ирану

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным с уважением и интересом воспринял предложение Москвы о содействии в деэскалации ситуации с Ираном, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на полях XXIV Международной школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности. Дипломат также отметил, что Россия положительно оценивает достигнутые между Вашингтоном и Тегераном договоренности, однако признал, что обстановка остается хрупкой, передает РИА Новости.

Мы видим хрупкость и уязвимость достигнутых рамок, — сказал Рябков.

Ранее Трамп заявил, что готов уничтожить иранскую инфраструктуру, но при этом сохраняет заинтересованность в подписании соглашения с Тегераном. Американский лидер подчеркнул, что либо стороны договорятся, либо «работа будет завершена», отметив, что не хочет оказывать давление на 91 млн иранцев.

Кроме того, западные журналисты подсчитали, что менее половины граждан США считают военное противостояние с Тегераном оправданным с точки зрения понесенных финансовых и человеческих потерь. При этом 58% американских избирателей прямо заявили, что эта кампания не стоила затраченных ресурсов.