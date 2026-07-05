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05 июля 2026 в 19:51

Большинство американцев назвали конфликт с Ираном бессмысленным

FT: 58% американцев назвали операцию США против Ирана неоправданной

Иран Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Только меньше половины граждан США считает, что военное противостояние с Тегераном оправдало понесенные государством финансовые и человеческие затраты, подсчитали в Financial Times. Больше половины (58%) американских избирателей прямо заявили, что кампания не стоила своей цены.

Почти половина опрошенных респондентов выразила уверенность, что конфликт в итоге оставил Вашингтон в гораздо более слабом положении по отношению к Исламской Республике. В преддверии крупного саммита НАТО социологи компании Focaldata также замерили текущий уровень поддержки Североатлантического альянса среди населения.

Выяснилось, что подавляющее большинство американцев выступает за сохранение членства государства в военно-политическом блоке. Кроме того, участники со скепсисом отнеслись к подписанию меморандума о взаимопонимании на Ближнем Востоке.

Общее настроение в обществе отразилось на рейтинге Дональда Трампа, чью деятельность на посту президента США одобряют чуть более трети граждан. Вдобавок на предстоящих парламентских выборах избиратели отдают заметное предпочтение представителям Демократической партии.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Трампа торгашом и бандитом, для которого не существует ни нравственных ценностей, ни законов, ни уставов. Так политик отреагировал на речь главы Белого дома по случаю Дня независимости США, в которой он заявил, что коммунизм является «смертельной угрозой американской свободе».

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