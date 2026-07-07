Песков призвал Зеленского признать реальность на фронте Песков: Зеленскому нужно признать ситуацию на земле и вывести ВСУ из Донбасса

Глава Украины Владимир Зеленский должен признать реальную ситуацию на фронте, сообщил в беседе с изданием Weltwoche пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, главе Киева нужно вывести ВСУ из Донбасса.

Он подчеркнул, что боевые действия могут прекратиться уже на следующий день. Для этого Зеленскому нужно принять ответственное решение, констатировал Песков.

Вывести свои силы из Донбасса — из регионов, которые сейчас российские, — признать ситуацию, которая сложилась де-факто, де-юре <...> Зеленский пришел к власти, обещая своему народу остановить войну. Это было его первоначальное обещание. И он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение, — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что европейским налогоплательщикам «промывают мозги» для увеличения военных расходов. Гражданам навязывают образ опасной России.

Кроме того, Песков раскрыл, что РФ уже приспособилась к давлению и санкциям со стороны Европы. Он напомнил, что идея стратегически победить Россию — самая величайшая ошибка. По его словам, страна готова продолжать специальную военную операцию до того момента, когда ее цели будут достигнуты.