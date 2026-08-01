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01 августа 2026 в 15:11

Появились жуткие подробности убийства петербургской модели

«КП-Петербург»: модель Туркову убили спустя два часа после знакомства

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Подозреваемым в убийстве петербургской модели Людмилы Турковой оказался 25-летний гражданин Турции, сообщает Telegram-канал «КП-Петербург». Отмечается, что он пригласил девушку на свидание и расправился с ней примерно спустя два часа после знакомства.

Камеры наблюдения зафиксировали девушку вместе с мужчиной утром 26 июля. Спустя около двух часов из дома вышел иностранец, в котором, предполагается, находилось тело жертвы. По данным источника, труп девушки не был расчлененным.

Ранее в Пензе завершили расследование дела о нападении пассажира на водителя такси. По данным МВД региона, пьяный мужчина 1965 года рождения во время поездки оскорблял таксиста, а после требования выйти из машины схватил его за шею и начал душить, угрожая убийством.

Также сообщалось, что двух россиян убили в Таиланде после похищения. 17-летний Роман получил два огнестрельных ранения в живот, а его 22-летнюю сестру забили насмерть кулаками.

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