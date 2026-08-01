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01 августа 2026 в 15:49

Премьер Таиланда пообещал самое суровое наказание для убийц россиян

Премьер Таиланда Чанвиракун: убийц Назимовых ждет самое суровое наказание

Анутхин Чанвиракун Анутхин Чанвиракун Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Виновные в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде понесут самое суровое наказание, заверил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун в интервью РИА Новости. По его словам, они не получат права на временное освобождение под залог суда.

Я твердо заверяю вас, что следствие и судебный процесс в отношении тех, кто это совершил, будут вестись по законам нашей страны со всей строгостью и виновные получат самое суровое наказание, — заявил политик.

Премьер добавил, что следствие создаст специальные группы, которые проверят все элементы доказательной базы, включая улики и показания свидетелей. По его словам, приговор не будет смягчен ни при каких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что четырех фигурантов дела об убийстве пяти человек, среди которых двое россиян, доставили в провинциальный суд Паттайи, за совершенные преступления им грозит смертная казнь. Подозреваемым вменяют умышленное убийство, сокрытие тел, изнасилование, разбой, а также незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.

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