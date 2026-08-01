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01 августа 2026 в 16:29

Россиянка чуть не умерла после просмотра видео на унитазе

У девушки из Стерлитамака образовался тромб из-за длительного сидения на унитазе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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У жительницы Стерлитамака образовался тромб из-за того, что она долго сидела на унитазе, сообщает Telegram-канал Mash. Девушка просматривала видео в социальных сетях, и это чуть не закончилось летальным исходом из-за пережатых вен на ногах во время сидения.

Россиянка тут же обратилась за помощью к ИИ, который подсказал вызвать скорую помощь. В частной клинике подтвердили, что у нее образовался тромб, но при этом посоветовали больше двигаться, а не какие-либо препараты. Девушку такой подход не устроил, и она обратилась к сосудистому хирургу для прояснения ситуации.

Ранее в Москве появилась первая «жертва» роллов в тубусе после набравшего популярность тренда. Во время прогулки по ВДНХ две подруги решили перекусить, однако одна из них вместо палочки попыталась достать ролл пальцем. В итоге палец застрял внутри тубуса, а самостоятельно освободиться девушке не удалось.

До этого в Архангельской области спасатели помогли восьмилетней девочке, язык которой застрял в электрическом триммере для ногтей. Инцидент произошел в деревне Малая Корзиха Приморского округа, где ребенок играл с прибором и засунул язык внутрь.

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