Восьмилетняя девочка застряла языком в триммере В Архангельской области девочка застряла языком в триммере для ногтей

В Архангельской области спасатели помогли восьмилетней девочке, язык которой застрял в электрическом триммере для ногтей, сообщает Служба спасения им. И. А. Поливаного в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в деревне Малая Корзиха Приморского округа, где ребенок играл с прибором и засунул язык внутрь.

Самостоятельно освободиться у девочки не получилось, на место вызвали экстренные службы. Спасатели с помощью специального инструмента аккуратно провернули вал триммера и извлекли язык ребенка. Госпитализация не потребовалась, а сотрудники МЧС подарили девочке игрушечного зайчика, чтобы отвлечь ее от случившегося.

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