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22 июля 2026 в 09:50

Восьмилетняя девочка застряла языком в триммере

В Архангельской области девочка застряла языком в триммере для ногтей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Архангельской области спасатели помогли восьмилетней девочке, язык которой застрял в электрическом триммере для ногтей, сообщает Служба спасения им. И. А. Поливаного в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в деревне Малая Корзиха Приморского округа, где ребенок играл с прибором и засунул язык внутрь.

Самостоятельно освободиться у девочки не получилось, на место вызвали экстренные службы. Спасатели с помощью специального инструмента аккуратно провернули вал триммера и извлекли язык ребенка. Госпитализация не потребовалась, а сотрудники МЧС подарили девочке игрушечного зайчика, чтобы отвлечь ее от случившегося.

Ранее в Санта-Кларите трехлетняя девочка пострадала от укуса гремучей змеи. Рептилия пряталась под посылкой, которую курьер Amazon оставил у двери дома. Ребенок потянулся к конверту, и змея укусила его за левую руку.

До этого в детской больнице Иркутска врачи провели сложную операцию по извлечению 28 магнитных деталей конструктора из желудка и кишечника ребенка. Мальчик поступил с жалобами на рвоту и боли в животе.

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