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09 июля 2026 в 09:37

Врачи вытащили из желудка малыша 28 магнитов

Иркутские врачи спасли ребенка, который проглотил 28 магнитов от конструктора

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Ивано-Матренинской детской больнице Иркутска врачи извлекли 28 магнитных деталей конструктора из желудка и кишечника мальчика, сообщили в канале больницы на платформе МАКС. Ребенок поступил с жалобами на рвоту и боли в животе.

Родители сообщили врачам, что их сын случайно проглотил несколько магнитов от детского конструктора. После первичного рентгеновского обследования, показавшего наличие множества инородных предметов в желудочно-кишечном тракте, мальчика срочно доставили в больницу и подготовили к проведению эндоскопии.

В ходе операции врачи извлекли из желудка сцепленные магниты размером до 4×0,5×0,3 см, а из луковицы двенадцатиперстной кишки — еще одну группу магнитов чуть меньшего размера. С помощью эндощипцов специалистам удалось удалить все 28 проглоченных элементов. После операции органы ребенка не получили повреждений, и на следующий день мальчика выписали из больницы.

Ранее в Бийске Алтайского края семилетний ребенок отравился неизвестными ягодами, которые съел во дворе жилого дома. После прогулки у мальчика произошла аллергическая реакция: осип голос и ухудшилось дыхание.

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