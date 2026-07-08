Ребенок наелся странных ягод и угодил на больничную койку В Бийске семилетний мальчик съел неизвестные ягоды и попал в больницу

Семилетний ребенок наелся неизвестных ягод во дворе жилого дома в Бийске Алтайского края и попал в больницу, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, после прогулки мальчику стало плохо. У него произошла аллергическая реакция — голос осип, а дыхание стало тяжелым.

Напуганные родители немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Медики промыли ребенку желудок прямо в квартире, после чего отвезли его в детскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Что именно съел пострадавший, неизвестно.

Ранее токсиколог Хугас Поркшеян предупредил, что попытки вызвать рвоту у отравившегося ребенка могут лишь усугубить его состояние. Специалист пояснил, что у детей в таком случае возрастает риск аспирационной пневмонии. Если маленького пациента начнет рвать, он может судорожно вдохнуть содержимое желудка.

До этого стало известно, что рвота, диарея, повышение температуры тела и схваткообразные боли в области живота могут указывать на пищевую токсикоинфекцию. При отравлении прежде всего нужно увеличить питьевой режим и начать прием энтеросорбентов и ферментативных препаратов, назначенных врачом.