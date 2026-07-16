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16 июля 2026 в 14:47

Россиянин отправился в колонию строгого режима за кражу маникюрного набора

Суд в Бийске приговорил мужчину к двум годам колонии за кражу маникюрного набора

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Суд в Бийске приговорил местного жителя к двум годам колонии строгого режима за кражу маникюрного набора стоимостью 3599 рублей из магазина бытовой химии, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края. Мужчина был задержан после совершения преступления.

В период разбирательства по этому делу он уже был осужден другим судом за аналогичное преступление — тогда ему назначили 1 год 10 месяцев лишения свободы. Суд назначил наказание по совокупности преступлений. Осужденный не стал обжаловать приговор.

Ранее в Санкт-Петербурге местному жителю вынесли приговор за кражу плюшевого медведя из цветочного магазина. По его словам, похищенная игрушка предназначалась для его избранницы.

До этого в Конаково Тверской области 11-летний мальчик за одну ночь стал обладателем двух транспортных средств, угнав мопед и велосипед. Сначала юный нарушитель похитил мопед со стоянки, а затем забрал велосипед, оставленный у подъезда. Велосипед ребенок спрятал во дворе собственного дома, а на мопеде катался по городу.

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