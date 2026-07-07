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07 июля 2026 в 13:32

Петербуржец заплатил свободой за плюшевого медведя для избранницы

В Петербурге мужчине вынесли приговор за кражу игрушки из цветочного магазина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге местному жителю вынесли приговор за кражу плюшевого медведя из цветочного магазина, пишет Мойка78 со ссылкой на пресс-службу судов города. По его признанию, похищенная игрушка предназначалась для его избранницы.

Мужчина совершил преступление в марте этого года. Он зашел в торговую точку, чтобы купить три розы для возлюбленной. Однако вместо этого злоумышленник схватил 85-сантиметрового медведя стоимостью 7,8 тыс. рублей и сбежал, не оплатив товар.

Как выяснилось, петербуржец уже был судим. Фигурант дела нарушал условия условно-досрочного освобождения, из-за чего ему продлевали испытательный срок. Мужчину приговорили к году и шести месяцам лишения свободы по статье «Грабеж». С учетом его неотбытого наказания он проведет в колонии четыре года и шесть месяцев.

Ранее в Москве полицейские задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в присвоении кошелька с 150 тыс. рублей. Деньги потерял 20-летний житель во время поездки на электросамокате по Михалковской улице. Всю сумму изъяли и вернули владельцу.

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