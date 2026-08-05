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05 августа 2026 в 20:02

Экс-футболист «Зенита» раскрыл, что может помешать команде выиграть РПЛ

Экс-футболист Игонин: лимит может помешать «Зениту» бороться за победу в РПЛ

Алексей Игонин Алексей Игонин Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Лимит на легионеров может помешать «Зениту» выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), считает экс-капитан команды Алексей Игонин. В разговоре с Metaratings он отметил, что коллективу придется искать способы, чтобы его обойти.

Больше всех от нового лимита пострадал «Зенит». Эта мера может помешать команде в борьбе за чемпионство. Почти все лидеры «Зенита» — это иностранцы. Теперь Семак вынужден заменить кого-то из них россиянином и не потерять в качестве. Это сделать будет проблематично, — сказал Игонин.

Согласно новому лимиту на легионеров, количество иностранных футболистов в заявке клуба сокращено с 13 до 12. Одновременно находиться на поле могли восемь, а теперь семь.

Ранее тренер московского «Динамо» и сборной России по футболу Валерий Газзаев обратил внимание, что назначения на пост главного тренера иностранных специалистов, которые не востребованы в своих странах, унижают российский футбол. По его мнению, в стране следует ввести лимит не только на легионеров, но и на иностранных наставников.

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