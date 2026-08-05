Экс-футболист «Зенита» раскрыл, что может помешать команде выиграть РПЛ Экс-футболист Игонин: лимит может помешать «Зениту» бороться за победу в РПЛ

Лимит на легионеров может помешать «Зениту» выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), считает экс-капитан команды Алексей Игонин. В разговоре с Metaratings он отметил, что коллективу придется искать способы, чтобы его обойти.

Больше всех от нового лимита пострадал «Зенит». Эта мера может помешать команде в борьбе за чемпионство. Почти все лидеры «Зенита» — это иностранцы. Теперь Семак вынужден заменить кого-то из них россиянином и не потерять в качестве. Это сделать будет проблематично, — сказал Игонин.

Согласно новому лимиту на легионеров, количество иностранных футболистов в заявке клуба сокращено с 13 до 12. Одновременно находиться на поле могли восемь, а теперь семь.

Ранее тренер московского «Динамо» и сборной России по футболу Валерий Газзаев обратил внимание, что назначения на пост главного тренера иностранных специалистов, которые не востребованы в своих странах, унижают российский футбол. По его мнению, в стране следует ввести лимит не только на легионеров, но и на иностранных наставников.