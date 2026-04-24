«Мне все равно»: Дзюба высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ Дзюба заявил, что ему все равно на новый лимит на легионеров в РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил «Чемпионату», что ему все равно на новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Согласно новым правилам, в заявку можно будет включить не более 12 легионеров, а на поле одновременно выпустить не более семи.

Я не знаю, что там приняли. Время покажет. Нужен ли лимит вообще? Мне все равно, — сказал Дзюба.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что главная цель ужесточения лимита на легионеров в РПЛ — дать детям и молодежи возможность попасть в лучшие клубы страны. Он отметил, что прекрасно понимает позицию министра спорта Михаила Дегтярева в этом вопросе.

До этого сообщалось, что «Зенит» продлил соглашение с Андреем Аршавиным, который занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию. Спортсмен выступал за футбольный клуб из Санкт-Петербурга с 1999 по 2008 год, чтобы затем вернуться в 2012-м и продолжить защищать честь команды до 2015-го.