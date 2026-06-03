Ветеран ЦСКА призвал Акинфеева завершить футбольную карьеру

Вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву стоило завершить карьеру вместо продления контракта, считает ветеран красно-синих Владимир Пономарев. В разговоре с Metaratings он отметил, что новое годовое соглашение с капитаном команды — это грамотное решение со стороны руководства.

Год контракта — это грамотный ход со стороны руководства. Игорь посмотрит на свое состояние, подумает о будущем, соберется с мыслями. Хотя мне кажется, что лучше бы он закончил в этом году, — сказал Пономарев.

40-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всю карьеру вратарь провел в одном клубе. Акинфеев дебютировал за красно-синих в 2003 году. В составе ЦСКА он завоевал 23 трофея, а в 2025-м стал самым титулованным российским футболистом. В 818 матчах Акинфееву удалось 327 раз оставить свои ворота в неприкосновенности. 2 июня клуб продлил с ним соглашение на один год.

Ранее экс-игрок «Краснодара», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров призвал не сравнивать вратарей Матвея Сафонова из ПСЖ и Акинфеева. По его мнению, нужно радоваться тому, что в стране есть великолепные голкиперы.