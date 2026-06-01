01 июня 2026 в 18:12

Быстров сравнил вратарей Сафонова и Акинфеева

Матвей Сафонов
Экс-игрок «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров призвал не сравнивать вратарей Матвея Сафонова из ПСЖ и Игоря Акинфеева из ЦСКА. В разговоре с Metaratings он отметил, что нужно радоваться тому, что в РФ есть великолепные голкиперы.

Можно ли сказать, что Сафонов уже выше, чем Акинфеев, в иерархии российских вратарей? Зачем вы сравниваете? Великий Акинфеев, великий Сафонов. Нужно радоваться, что у нас есть прекрасный вратарь, — сказал Быстров.

Вратарь стал первым российским футболистом в истории, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Сафонов подтвердил статус одного из самых титулованных российских игроков современности.

Ранее сообщалось, что футболисты французского клуба «Пари Сен-Жермен», включая Сафонова, получат по €1 млн (около 83,7 млн рублей). По информации источника, размер этого бонуса был утвержден руководством клуба еще в начале сезона. Переговоры с администрацией ПСЖ по данному вопросу вели капитаны команды Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Витинья. Отмечается, что точно такую же сумму футболисты парижского клуба получили за прошлогоднюю победу над итальянским «Интером» в финале Лиги чемпионов.

