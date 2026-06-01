01 июня 2026 в 19:01

Иран предупредил жителей Израиля о последствиях атаки на Ливан

ВС Ирана призвали жителей севера Израиля покинуть район в случае атаки на Ливан

Если Израиль атакует Бейрут, жители на севере Израиля и рядом с военными объектами должны покинуть районы проживания, заявил центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия». Это заявление последовало после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал нанести удары по объектам «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

Если эти угрозы будут реализованы, предупреждаем жителей северных частей (Израиля. — NEWS.ru.) и военных городков на оккупированных территориях, что если они не хотят пострадать, им стоит покинуть районы [проживания], — приводит гостелерадиокомпания Ирана заявление штаба.

Ранее сообщалось, что механизированные подразделения израильской армии начали операцию по зачистке города Диббин от «Хезболлы» на юге Ливана. Войска группировки продвигались к городу по равнине с направления Эль-Хияма.

До этого Армия обороны Израиля информировала о ликвидации в секторе Газа командира подразделения «Нухба», которое входит в состав боевого крыла палестинского движения ХАМАС. Речь идет о гибели Анаса Мухаммада Ибрагима Хамада, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

