01 июня 2026 в 19:31

Затор из сотен людей образовался на границе Эстонии и России

Люди на пограничном переходе в Нарве
Сотни людей скопились на эстонско-российской границе в Нарве, ожидая прохода иногда более суток, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Заторы образуются именно на эстонской стороне из-за медленной работы местных служб, которые долго проверяют вещи, телефоны и кошельки.

Ситуация усугубится с 15 июня: время работы погранперехода сократят на четыре часа, пункт пропуска будет закрываться в 19:00.

Ранее глава Финляндии Александр Стубб высказался против возобновления работы границы с РФ. Он заявил, что готов пойти на этот шаг только когда исчезнет некая угроза использования мигрантов и беженцев как оружия против страны. Также финский лидер подчеркнул, что для открытия границ необходимы гарантии от высшего руководства России, однако доказательств того, что Москва якобы направляет людей к финской границе, он не привел.

Кроме того, стало известно, что латвийская армия начала устанавливать бетонные пирамиды, известные как «зубы дракона», на участках вдоль границы с РФ. Известно, что до этого территории были изъяты у владельцев для нужд обороны.

