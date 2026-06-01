В Петербурге накрыли секту, где у пенсионеров отбирали деньги РИА Новости: в Петербурге силовики прекратили деятельность секты «Исход»

Силовики прекратили деятельность секты «Исход/Exodus» в Ленинградской области, рассказали РИА Новости в силовых структурах. По данным источника, ее глава следила за людьми с помощью камер, отбирала у них деньги и пенсии, а также заставляла покупать литературу своего авторства.

Правоохранители добавили, что в ходе разбирательств выяснилось: за годы существования секты главе удалось вовлечь в организацию несколько сотен человек. При этом каждый член секты был обязан ежемесячно сдавать на «общие нужды» около 7 тыс. рублей, а также закупать литературу и курсы лекций еще на 10–15 тыс. рублей.

При осмотре помещений силовики установили, что глава секты жила в отдельном доме на территории резиденции. Там обнаружили более 10 млн рублей наличными и множество драгоценных изделий. В силовых структурах подчеркнули, что сами адепты жили в других помещениях на том же участке и использовались в качестве прислуги. Кроме того, среди жильцов выявили граждан Украины, чьи родственники служат в ВСУ.

В настоящее время деятельность секты прекращена. В отношении организатора составлен административный протокол о нарушении законодательства о религиозных объединениях. Следственные органы также рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Крыму пресекли деятельность четырех участников «Свидетелей Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Все подозреваемые были задержаны. Как установили правоохранители, мужчины продолжали вербовать новых сторонников. Также они устраивали сборы пожертвований в пользу организации.