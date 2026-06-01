Все о ПМЭФ: история форума, даты, программа и участники в 2026 году

ПМЭФ — это Петербургский международный экономический форум, одно из главных событий в мире бизнеса и политики. Каждый год он собирает в Санкт-Петербурге тысячи участников со всего мира. Хотите узнать его историю и цели?

История ПМЭФ

Что же это такое — ПМЭФ? Форум считается главной в России площадкой, где встречаются представители бизнеса, власти и эксперты для открытого диалога. Здесь подписывают контракты, анонсируют инициативы и ищут способы справиться с мировыми экономическими трудностями. Где он проходит? Постоянная прописка форума — город на Неве, Санкт-Петербург!

История форума началась в 1997 году. В то время он назывался просто Петербургский экономический форум. Инициатива исходила от городского и областного правительств при содействии федерального центра, а ключевую роль в запуске и развитии проекта сыграл президент России Владимир Путин. Изначально ставились серьезные задачи: сформировать в России престижную международную бизнес-площадку, привлечь капиталы, вывести Санкт-Петербург в разряд экономических центров и создать привлекательный деловой образ страны.

Сегодня, в 2026 году, задачи ПМЭФ стали еще шире и глобальнее:

Анализ ключевых мировых трендов в экономике и поиск решений глобальных проблем.

Демонстрация инвестиционного потенциала РФ и ее регионов.

Обеспечение прямого общения и подписание соглашений между компаниями из России и других стран.

Построение новой системы международных экономических отношений.

Показ технологических инноваций и передовых разработок.

Все о ПМЭФ в 2026 году Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Настоящий размах форум приобрел в середине 2000-х годов, когда ПМЭФ переехал в выставочный комплекс «Ленэкспо». С 2006 года мероприятие проходит под патронатом и при участии президента России. Именно тогда за ПМЭФ закрепилось негласное звание «русского Давоса». В 2008 году был установлен своеобразный рекорд: на форум приехали сразу 12 глав государств.

Организатор Петербургского международного экономического форума — фонд «Росконгресс». Именно он курирует весь процесс подготовки: от содержания деловой программы и рассылки приглашений до технического оснащения и работы всех служб на территории.

Петербургский международный экономический форум год от года бьет собственные рекорды. В 2025 году на него прибыли делегации из 144 стран, а общее число подписанных соглашений достигло 1084 на общую сумму более 6,3 трлн рублей.

Где проходит ПМЭФ-2026: место и адрес

С 2016 года площадкой ПМЭФ стал современный конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Он находится недалеко от аэропорта Пулково по адресу: Петербургское шоссе, 64, корпус 1.

Форум занимает все пространство центра, ежегодно собирая более 20 тысяч участников и гостей из более чем 120 стран. «Экспофорум» полностью соответствует самым жестким нормам безопасности: здесь установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный город», а также современные рамки металлодетекторов и рентгеновские сканеры.

В 2026 году добраться до площадки можно будет несколькими способами:

На бесплатных автобусах-шаттлах: во время работы форума от станции метро «Московская» регулярно ходят шаттлы до «Экспофорума».

На городском общественном транспорте: автобусы № 187 (от метро «Кировский завод»), № 299 и № 400Э довезут до остановки «КВЦ „Экспофорум“».

На личном автомобиле: нужно свернуть с Пулковского шоссе на Петербургское шоссе; на территории комплекса есть открытые и крытые парковки.

На такси: все агрегаторы работают в обычном режиме.

Все о ПМЭФ Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ПМЭФ в 2026 году: даты и тема

По традиции форум снова примет Санкт-Петербург, он продлится четыре дня — с 3 по 6 июня. Главная тема этого года: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Деловая программа ПМЭФ-2026

Программа деловых мероприятий ПМЭФ-2026 обещает быть очень плотной. В нее войдет более 150 сессий, объединенных в пять тематических направлений:

«Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством». «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста». «Социальная сфера в эпоху новых технологий». «Среда для жизни: новые технологии — новое качество». «Технологии, определяющие будущее».

Помимо этого, в программе предусмотрены особые форматы: диалоги с ключевыми странами и регионами о бизнесе, международные завтраки для деловых кругов и встречи. Полная версия деловой программы выложена на официальном портале форума.

Кто из иностранных гостей будет на ПМЭФ-2026

В 2026 году ожидается присутствие представителей более чем 100 стран. На ПМЭФ собираются приехать делегации из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки: ОАЭ, Бахрейна, Египта, Индии, Лаоса и других. Как обычно, ждут и делегацию из Китая. Приглашения разосланы Армении, Индонезии, Мексике и Колумбии.

Страной — гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия. Это решение наполнено особым смыслом: в 2026 году исполняется ровно 100 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Ожидается, что такой фокус внимания укрепит инвестиционные связи и даст старт новым совместным проектам.

ПМЭФ — это не просто конференция, а мощный импульс для экономики и уникальная площадка для будущего!

