Двух полицейских поймали на взятках в Москве

Двух полицейских поймали на взятках в Москве

Двух сотрудников полиции из Дмитровского района Москвы заподозрили в получении взяток за попустительство нарушителям миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Оперативники собственной безопасности раскрыли факты незаконной деятельности полицейских, которые с января по май получали деньги от коммерсантов за бездействие.

Сотрудники собственной безопасности установили, что указанные должностные лица в период с января по май текущего года получили от представителей коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение за бездействие, а именно непринятие предусмотренных административным законодательством мер, в отношении задержанных за нарушение миграционного законодательства иностранных граждан и их работодателей, — говорится в сообщении.

Ранее бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, организовал попытку дать взятку сотруднику колонии «Черный дельфин» через тайник. Деньги в размере 2 млн рублей были спрятаны в лесополосе около учреждения. Экс-сенатор осужден за организацию заказных убийств и создание преступного сообщества.

Кроме того, в Сумской области разгорелся коррупционный скандал из-за сделки местных чиновников с компанией по охране лесных угодий, перешедших под контроль России. По данным российских силовиков, фирма платит должностным лицам «черный нал», а общая стоимость контракта составила 60 млн гривен (96 млн рублей).