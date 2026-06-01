ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 19:35

Двух полицейских поймали на взятках в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Двух сотрудников полиции из Дмитровского района Москвы заподозрили в получении взяток за попустительство нарушителям миграционного законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Оперативники собственной безопасности раскрыли факты незаконной деятельности полицейских, которые с января по май получали деньги от коммерсантов за бездействие.

Сотрудники собственной безопасности установили, что указанные должностные лица в период с января по май текущего года получили от представителей коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение за бездействие, а именно непринятие предусмотренных административным законодательством мер, в отношении задержанных за нарушение миграционного законодательства иностранных граждан и их работодателей, — говорится в сообщении.

Ранее бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, организовал попытку дать взятку сотруднику колонии «Черный дельфин» через тайник. Деньги в размере 2 млн рублей были спрятаны в лесополосе около учреждения. Экс-сенатор осужден за организацию заказных убийств и создание преступного сообщества.

Кроме того, в Сумской области разгорелся коррупционный скандал из-за сделки местных чиновников с компанией по охране лесных угодий, перешедших под контроль России. По данным российских силовиков, фирма платит должностным лицам «черный нал», а общая стоимость контракта составила 60 млн гривен (96 млн рублей).

Москва
полицейские
взятки
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Захарова провела параллель между Зеленским и Гитлером
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.