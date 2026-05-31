31 мая 2026 в 19:25

В Сумах чиновники получали взятки за землю, на которой стоят ВС РФ

ТАСС: в Сумах чиновники получают деньги от фирмы за охрану перешедших РФ земель

Коррупционный скандал разгорелся в Сумской области из-за контракта чиновников с фирмой на охрану лесных земель, перешедших под контроль РФ. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, компания платит сумским чиновникам «черный нал». Общая сумма контракта составила 60 млн гривен (96 млн рублей).

Власти Сумской области оказались в центре крупного коррупционного скандала. Как свидетельствуют материалы Ковпаковского районного суда города Сумы, в феврале 2025 года местные власти заключили договор с частной фирмой на охрану своих лесохозяйственных объектов в районах Рясного, Новодмитровки и Могрицы, — сказал собеседник агентства.

Силовики сообщили, что, несмотря на освобождение части «охранной территории» силами подразделения ВС России «Север» и существенные изменения линии фронта, пересмотр государственных контрактов не проводился. По их данным, частная фирма продолжает получать финансирование, при этом значительная часть средств возвращается сумским чиновникам в виде «черного нала».

Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) на Украине зарабатывают около 1 млн долларов (71,6 млн рублей) в сутки на взятках. Он охарактеризовал действия работников ТЦК как издевательство соотечественников над соотечественниками.

