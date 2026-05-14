Граната взорвалась в руках у жителя Сум на автобусной остановке

Граната взорвалась в руках у жителя Сум на автобусной остановке Полиция сообщила о смерти жителя Сум при детонации взрывоопасного предмета

В Сумах прямо у остановки общественного транспорта в руках у неизвестного мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, говорится в сообщении полиции Сумской области в Telegram-канале. Предположительно, речь идет о гранте.

Предварительно установлено, что в руках неизвестного мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет, вероятно, граната. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия, — говорится в сообщении полиции.

На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалисты и другие профильные службы. Личность погибшего устанавливается. Причины нахождения опасного предмета у мужчины выясняются.

До этого стало известно, что четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал, что, в частности, в Грайворонском округе мужчина получил ранения после падения взрывного устройства с БПЛА на автомобиль.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина швырнул гранату внутри здания автовокзала в Карелии на глазах у многочисленных очевидцев. Правонарушитель использовал муляж боеприпаса ради запугивания находившихся в помещении пассажиров. Также он выкрикивал в их адрес угрозы.