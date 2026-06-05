Награда за предательство: как Горбачев получил Нобелевскую премию мира

35 лет назад президент СССР Михаил Горбачев выступил в Осло по случаю получения Нобелевской премии мира, которой он был удостоен за ведущую роль в окончании холодной войны. В выступлении Горбачева звучали идеи самоопределения народов и отказа от вмешательства во внутренние дела других государств. Что же произошло на практике? Как международное признание Горбачева способствовало развалу СССР и чем пришлось пожертвовать во имя примирения с Западом, читайте в материале NEWS.ru.

За что Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира

5 июня 1991 года президент СССР Михаил Горбачев выступил в Осло с Нобелевской лекцией. Премию мира ему присудили в 1990 году, но из-за событий в стране он не смог присутствовать на церемонии вручения и выступил позже.

Среди ключевых заслуг Горбачева Нобелевский комитет назвал вывод советских войск из Афганистана, отказ от поддержки коммунистических режимов в Восточной Европе, соглашения по разоружению, содействие объединению Германии, приведшее к падению Берлинской стены, смены режимов в странах Варшавского договора.

Комитет увидел в политике Горбачева вклад в создание новой атмосферы доверия и сотрудничества, открывавшей возможности для решения глобальных мировых проблем.

О чем говорил Горбачев в Нобелевской речи

В Нобелевской лекции Горбачев заявил о необходимости отказа от силы и оружия как главного инструмента мировой политики в конце XX века. Он подчеркивал важность нового мышления в международных отношениях, основанного на взаимном уважении, доверии и сотрудничестве. Речь затрагивала темы глобальной взаимозависимости, демократизации, экономических реформ в СССР и перехода к смешанной рыночной экономике. Горбачев увязал получение Премии мира с признанием изменений в Советском Союзе, политики гласности и перестройки, а также усилий по мирному урегулированию международных конфликтов.

Михаил Сергеевич Горбачев во время Нобелевской лекции в связи присуждением ему Нобелевской премии мира Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Нобелевская речь Горбачева стал квинтэссенцией так называемого нового политического мышления: отказа от разделения планеты на отдельные регионы ради гармонии и сотрудничества, рассказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его мнению, ее можно назвать прекрасной идеей, но абсолютно нерациональной, не связанной с реальностью.

«Его речь — это какое-то идеалистическое восприятие мира, которое, в общем, было свойственно Горбачеву на завершающей стадии его политической биографии, — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru. — Сама лекция была прочитана, когда Советский Союз уже рушился, и поэтому выступление было воспринято как своеобразное завещание Горбачева и благое пожелание. Никакого следа ни в советско-европейских, ни в международных отношениях эта речь не оставила».

Что на практике происходило с попыткой самоопределения республик СССР

Внутри СССР уже к моменту вручения премии возникли противоречия между принципами самоопределения, декларируемыми Горбачевым, и практикой. В Нобелевской лекции лидер СССР утверждал, что проблемы самоопределения наций представляют «серьезный вызов», и потому идет «поиск механизмов решения этой проблемы в рамках конституционного процесса».

«Мы признаем законный выбор народов, с пониманием того, что если народ действительно решит через справедливый референдум выйти из Советского Союза, то потребуется определенный согласованный переходный период», — заявлял Горбачев.

Несмотря на заявления президента, в реальности стремление ряда советских республик к независимости встречало силовое сопротивление, направленное на сохранение целостности Союза. В частности, силовые меры принимались в 1989 году в Тбилиси.

Как международное признание Горбачева повлияло на развал СССР

Присуждение Нобелевской премии и международное признание усилили внимание к реформам Горбачева. Политика гласности способствовала открытой дискуссии о национальных вопросах, что активизировало центробежные устремления союзных республик. Невмешательство Москвы в события в Восточной Европе также создало для них прецедент самоопределения. К 1991 году экономический кризис, политическая нестабильность и рост национальных движений привели к августовскому путчу, а затем к Беловежским соглашениям и официальному прекращению существования СССР в декабре 1991 года.

Михаил Горбачев Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

На взгляд Ткаченко, международное признание было поощрением того, что Горбачев уже делал в СССР.

«А делал он ровно то, чего категорически нельзя было делать в Советском Союзе — разрушать систему централизованного управления экономикой, выпустить из-под контроля процесс нарастания национальных конфликтов, межрегиональных противоречий в военном плане .Поэтому Запад в какой-то момент правильно оценил Горбачева как человека, неспособного к управлению страной и фактически работающего на ее развал», — считает аналитик.

Международное признание Горбачева стало катализатором распада СССР, уверен заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов. По его словам, Нобелевская премия и аплодисменты Запада закрепили простую формулу: «Горбачев хорош ровно настолько, насколько он сдает позиции собственной страны».

«Горбачев согласился на объединение Германии на условиях НАТО, ушел из Восточной Европы, резко сократил военное присутствие, ослабил контроль над союзниками и „третьим миром“. Взамен СССР не получил ни новой архитектуры безопасности, ни юридически жестких гарантий, ни экономического „плана Маршалла“. Его просто вывели из числа субъектов, аккуратно вынеся за скобки вопрос о будущем Союза. В этом контексте можно утверждать, что Горбачев — не просто агент западных спецслужб, он предатель, что в принципе одно и то же», — заявил Панкратов.

Как и какой ценой происходило примирение СССР с Западом

Сближение с Западом происходило через серию уступок в сфере внешней политики. Советский Союз пошел на значительное сокращение вооружений, вывод войск из Афганистана и других регионов, отказ от доктрины бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева в отношении союзников. Было дано согласие на объединение Германии в составе НАТО и на вывод советских войск из Восточной Европы.

Эти шаги привели к окончанию холодной войны, но сопровождались ослаблением геополитических позиций СССР: сокращением сферы влияния, потерей союзников и уменьшением военного присутствия за рубежом. По мнению Панкратова, альтернативный путь был: можно было проводить разрядку жестко и управляемо, увязывая каждый шаг по вооружениям и геополитике с реальными встречными обязательствами Запада.

Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год Михаил Горбачев прочел традиционную Нобелевскую лекцию во время церемонии вручения Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

«Можно было идти к конфедеративной модели, сохранив внешнюю политику, армию и силовой блок на союзном уровне. Можно было сначала укрепить внутреннюю экономику и управляемость, а уже потом масштабно демонтировать внешние опоры. Горбачев этого не сделал, он решил, что его „общечеловеческая“ миссия важнее интересов государства. Для него „возврат к жесткости“ был моральным табу. В итоге Горбачев оказался лидером, который ради дешевой симпатии со стороны США и Европы пожертвовал собственной страной. Нобелевская трибуна в Осло стала для СССР не стартом новой эпохи, а его эпитафией», — подытожил эксперт.

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