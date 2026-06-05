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05 июня 2026 в 00:00

Награда за предательство: как Горбачев получил Нобелевскую премию мира

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ
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35 лет назад президент СССР Михаил Горбачев выступил в Осло по случаю получения Нобелевской премии мира, которой он был удостоен за ведущую роль в окончании холодной войны. В выступлении Горбачева звучали идеи самоопределения народов и отказа от вмешательства во внутренние дела других государств. Что же произошло на практике? Как международное признание Горбачева способствовало развалу СССР и чем пришлось пожертвовать во имя примирения с Западом, читайте в материале NEWS.ru.

За что Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира

5 июня 1991 года президент СССР Михаил Горбачев выступил в Осло с Нобелевской лекцией. Премию мира ему присудили в 1990 году, но из-за событий в стране он не смог присутствовать на церемонии вручения и выступил позже.

Среди ключевых заслуг Горбачева Нобелевский комитет назвал вывод советских войск из Афганистана, отказ от поддержки коммунистических режимов в Восточной Европе, соглашения по разоружению, содействие объединению Германии, приведшее к падению Берлинской стены, смены режимов в странах Варшавского договора.

Комитет увидел в политике Горбачева вклад в создание новой атмосферы доверия и сотрудничества, открывавшей возможности для решения глобальных мировых проблем.

О чем говорил Горбачев в Нобелевской речи

В Нобелевской лекции Горбачев заявил о необходимости отказа от силы и оружия как главного инструмента мировой политики в конце XX века. Он подчеркивал важность нового мышления в международных отношениях, основанного на взаимном уважении, доверии и сотрудничестве. Речь затрагивала темы глобальной взаимозависимости, демократизации, экономических реформ в СССР и перехода к смешанной рыночной экономике. Горбачев увязал получение Премии мира с признанием изменений в Советском Союзе, политики гласности и перестройки, а также усилий по мирному урегулированию международных конфликтов.

Михаил Сергеевич Горбачев во время Нобелевской лекции в связи присуждением ему Нобелевской премии мира Михаил Сергеевич Горбачев во время Нобелевской лекции в связи присуждением ему Нобелевской премии мира Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Нобелевская речь Горбачева стал квинтэссенцией так называемого нового политического мышления: отказа от разделения планеты на отдельные регионы ради гармонии и сотрудничества, рассказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его мнению, ее можно назвать прекрасной идеей, но абсолютно нерациональной, не связанной с реальностью.

«Его речь — это какое-то идеалистическое восприятие мира, которое, в общем, было свойственно Горбачеву на завершающей стадии его политической биографии, — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru. — Сама лекция была прочитана, когда Советский Союз уже рушился, и поэтому выступление было воспринято как своеобразное завещание Горбачева и благое пожелание. Никакого следа ни в советско-европейских, ни в международных отношениях эта речь не оставила».

Что на практике происходило с попыткой самоопределения республик СССР

Внутри СССР уже к моменту вручения премии возникли противоречия между принципами самоопределения, декларируемыми Горбачевым, и практикой. В Нобелевской лекции лидер СССР утверждал, что проблемы самоопределения наций представляют «серьезный вызов», и потому идет «поиск механизмов решения этой проблемы в рамках конституционного процесса».

«Мы признаем законный выбор народов, с пониманием того, что если народ действительно решит через справедливый референдум выйти из Советского Союза, то потребуется определенный согласованный переходный период», — заявлял Горбачев.

Несмотря на заявления президента, в реальности стремление ряда советских республик к независимости встречало силовое сопротивление, направленное на сохранение целостности Союза. В частности, силовые меры принимались в 1989 году в Тбилиси.

Как международное признание Горбачева повлияло на развал СССР

Присуждение Нобелевской премии и международное признание усилили внимание к реформам Горбачева. Политика гласности способствовала открытой дискуссии о национальных вопросах, что активизировало центробежные устремления союзных республик. Невмешательство Москвы в события в Восточной Европе также создало для них прецедент самоопределения. К 1991 году экономический кризис, политическая нестабильность и рост национальных движений привели к августовскому путчу, а затем к Беловежским соглашениям и официальному прекращению существования СССР в декабре 1991 года.

Михаил Горбачев Михаил Горбачев Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

На взгляд Ткаченко, международное признание было поощрением того, что Горбачев уже делал в СССР.

«А делал он ровно то, чего категорически нельзя было делать в Советском Союзе — разрушать систему централизованного управления экономикой, выпустить из-под контроля процесс нарастания национальных конфликтов, межрегиональных противоречий в военном плане .Поэтому Запад в какой-то момент правильно оценил Горбачева как человека, неспособного к управлению страной и фактически работающего на ее развал», — считает аналитик.

Международное признание Горбачева стало катализатором распада СССР, уверен заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов. По его словам, Нобелевская премия и аплодисменты Запада закрепили простую формулу: «Горбачев хорош ровно настолько, насколько он сдает позиции собственной страны».

«Горбачев согласился на объединение Германии на условиях НАТО, ушел из Восточной Европы, резко сократил военное присутствие, ослабил контроль над союзниками и „третьим миром“. Взамен СССР не получил ни новой архитектуры безопасности, ни юридически жестких гарантий, ни экономического „плана Маршалла“. Его просто вывели из числа субъектов, аккуратно вынеся за скобки вопрос о будущем Союза. В этом контексте можно утверждать, что Горбачев — не просто агент западных спецслужб, он предатель, что в принципе одно и то же», — заявил Панкратов.

Как и какой ценой происходило примирение СССР с Западом

Сближение с Западом происходило через серию уступок в сфере внешней политики. Советский Союз пошел на значительное сокращение вооружений, вывод войск из Афганистана и других регионов, отказ от доктрины бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева в отношении союзников. Было дано согласие на объединение Германии в составе НАТО и на вывод советских войск из Восточной Европы.

Эти шаги привели к окончанию холодной войны, но сопровождались ослаблением геополитических позиций СССР: сокращением сферы влияния, потерей союзников и уменьшением военного присутствия за рубежом. По мнению Панкратова, альтернативный путь был: можно было проводить разрядку жестко и управляемо, увязывая каждый шаг по вооружениям и геополитике с реальными встречными обязательствами Запада.

Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год Михаил Горбачев прочел традиционную Нобелевскую лекцию во время церемонии вручения Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год Михаил Горбачев прочел традиционную Нобелевскую лекцию во время церемонии вручения Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

«Можно было идти к конфедеративной модели, сохранив внешнюю политику, армию и силовой блок на союзном уровне. Можно было сначала укрепить внутреннюю экономику и управляемость, а уже потом масштабно демонтировать внешние опоры. Горбачев этого не сделал, он решил, что его „общечеловеческая“ миссия важнее интересов государства. Для него „возврат к жесткости“ был моральным табу. В итоге Горбачев оказался лидером, который ради дешевой симпатии со стороны США и Европы пожертвовал собственной страной. Нобелевская трибуна в Осло стала для СССР не стартом новой эпохи, а его эпитафией», — подытожил эксперт.

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