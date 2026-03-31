Как выходила Прибалтика из СССР: хроника разрыва (1988–1991)

В конце 80-х годов в трех республиках на побережье Балтийского моря развернулись события, которые вскоре изменили политическую карту Восточной Европы. Начиналось все с поддержки перестройки, но довольно скоро движение приобрело иную направленность. Отделение Литвы, Латвии и Эстонии от Советского Союза стало первым звеном в цепи, которая привела к распаду великого государства.

Первые шаги: народные фронты, движение «Саюдис» и «Балтийский путь»

В 1987 году один из идеологов перестройки Александр Яковлев побывал в Литве, Латвии и Эстонии с задачей создать там общественные движения, которые стали бы союзниками центра в обновлении системы и могли бы составить конкуренцию консервативным партийным кадрам. Поначалу все развивалось по задуманному сценарию. В 1988 году в трех республиках почти одновременно оформились народные фронты — в Литве он получил название «Саюдис», что в переводе означает «движение», а полное первоначальное наименование звучало как «Движение за перестройку». В Латвии и Эстонии возникли аналогичные структуры.

Эти объединения декларировали себя демократическими, открытыми для всех жителей вне зависимости от национальной принадлежности. В уставе эстонского Народного фронта специально подчеркивалось, что он не является национальным, не признает языковых барьеров и стремится объединить всех, кто живет в республике. На первых порах критика направлялась в адрес местных партийных руководителей, которых называли противниками перестройки.

Однако уже осенью 1988 года на выборах в республиках победу одержали кандидаты от народных фронтов, получив большинство в центральных и местных органах власти. Обретя политический вес, они стали все чаще говорить от имени своих республик. В центре дискуссий оказались переход на полный хозяйственный расчет, право устанавливать прямые торговые связи с зарубежными странами в обход союзного центра, привлечение иностранных инвестиций.

Идея создания Народного фронта была озвучена на Пленуме творческих союзов Латвии, проходившем в Риге 1 и 2 июня 1988 года. Народный фронт Латвии был основан 8 октября 1988 года как общенациональное движение в поддержку перестройки на территории Латвийской ССР Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Кульминацией этого этапа стала акция, вошедшая в историю под названием «Балтийский путь», целью которой был протест против присоединения страны к Советскому Союзу в 1940 году. 23 августа 1989 года, когда исполнилось полвека с момента подписания пакта Молотова — Риббентропа, около 2 млн жителей Литвы, Латвии и Эстонии — примерно четверть всего населения трех республик — выстроились в живую цепь, протянувшуюся на 670 километров и соединившую Вильнюс, Ригу и Таллин. Несмотря на рабочий день, люди оставляли свои дела. С утра автомобили и автобусы потянулись к шоссе, связывавшему столицы. В сельской местности добирались на тракторах.

Информация об акции распространялась через портативные радиоприемники — мобильной связи тогда еще не существовало. Дорогу разбили на участки, у каждого был свой координатор. Ровно в семь часов вечера машины остановились, и люди вышли, взявшись за руки. Там, где участников не хватало, цепь смыкали национальными лентами или зажженными свечами в память о жертвах депортаций. В тот день в небе над Прибалтикой были запрещены полеты, однако несколько пилотов поднялись в воздух, чтобы координировать акцию с высоты и разбрасывать над живой цепью цветы. На борту находились иностранные журналисты, которые вели прямые репортажи по всему миру.

В 2009 году ЮНЕСКО признала «Балтийский путь» феноменом ненасильственного сопротивления и включила связанные с ним документальные материалы в реестр программы «Память мира». Москва не предприняла в ответ никаких реальных шагов. А через полгода Литва объявила о своей независимости.

1990 год: декларации о независимости и реакция Москвы

11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР принял Акт о восстановлении независимого Литовского государства. Литва стала первой советской республикой, заявившей о выходе из состава СССР. В ответ в Вильнюс вошли подразделения советской армии. Десантники заняли здание горкома партии, Дом политического просвещения, Высшую партийную школу. В апреле Михаил Горбачев направил литовскому руководству ультиматум, требуя признать действие Конституции СССР на территории республики. Не получив ответа, центр ограничил поставки энергоносителей и других товаров в Литву. Литовское руководство в ответ выставило Москве счет на 0,5 млрд рублей в качестве компенсации за ущерб, причиненный за годы советской власти, не упоминая при этом, сколько средств было вложено в республику за это время.

Протестующие на улицах Риги, 1988 год Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

После переговоров председатель Верховного Совета Литвы Витаутас Ландсбергис временно приостановил действие акта о независимости в обмен на снятие блокады. Это была пауза, но курс на отделение сохранялся. Эстония выбрала более осторожную тактику. 30 марта 1990 года ее парламент, где большинство принадлежало членам Народного фронта, принял декларацию о переходе к независимости. В документе говорилось, что Эстония не выходит из состава СССР, а восстанавливает свою государственность и этот переходный период должен завершиться формированием конституционных органов власти республики. Одновременно парламент заявил о непризнании законности власти СССР на эстонской территории. В тот же день ушло в отставку коммунистическое правительство республики, уступив место коалиционному кабинету.

4 мая 1990 года Верховный Совет Латвии принял Декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики. Рабочая группа под руководством специалиста по государственному праву Романа Апситиса готовила текст несколько недель. Параллельно с латышским создавался русский вариант, чтобы документ был понятен всем жителям республики. За декларацию проголосовали 138 из 201 депутата. После голосования результаты подсчитывали поименно: каждый, кто голосовал за, подтверждал это вслух со своего места. Вскоре после этого первый секретарь ЦК Компартии Литовской ССР Альгирдас Бразаускас провозгласил выход партии из состава КПСС, и большинство коммунистов республики последовали его примеру.

Летом 1990 года в Юрмале под Ригой прошла встреча председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина с руководителями трех прибалтийских республик. На ней было принято решение начать подготовку двусторонних государственных договоров между Россией и этими республиками.

Январь 1991-го: события в Вильнюсе и Риге — как пытались остановить выход

К январю 1991 года обстановка накалилась до предела. 11 января в Вильнюсе начались народные выступления в поддержку независимости. На следующий день у здания Дома печати и телебашни появились десантники и бойцы спецподразделения «Альфа». В ночь с 12 на 13 января произошел штурм телецентра. Столкновения силовиков со сторонниками выхода Литвы из СССР привели к человеческим жертвам: по разным данным, погибли 14 человек, около 180 получили ранения.

Советские десантники в здании Центрального общественного радио, Рига, 1991 год Фото: imago stock&people/Global Look Press

Министр внутренних дел СССР Борис Пуго возложил вину за конфликт на представителей «Саюдиса» и литовское руководство. По его версии, именно с их стороны началась стрельба, в результате чего погиб один военнослужащий, другой лишился ноги, и только после этого воинские формирования открыли ответный огонь. События в Вильнюсе вызвали широкий международный резонанс. США, Канада, Германия, Франция, Великобритания и другие страны выразили протест против действий советского правительства в Прибалтике. Уже принятые решения о выдаче СССР кредитов и финансовой помощи на общую сумму $16 млрд были заморожены.

13 января Борис Ельцин, находившийся в Таллине, провел переговоры с руководителями Литвы, Латвии и Эстонии. Было подписано соглашение о признании суверенитета трех прибалтийских республик Россией. Ельцин обратился к военнослужащим с призывом не участвовать в военных акциях за пределами РСФСР, напомнив, что перед исполнением приказа о штурме гражданских объектов стоит задуматься о настоящем и будущем своей республики и своего народа.

События в Вильнюсе всколыхнули весь Советский Союз. Митинги и демонстрации прошли во многих городах. Горбачев призвал к диалогу, заявив, что не хочет вводить президентское правление и ограничится строгим предупреждением Верховному Совету Литвы. Однако напряжение не спадало.

В Риге события развернулись 20 января 1991 года. Вечером над Старой Ригой взлетела красная ракета — сигнал, который, как позже выяснилось, стал началом провокации. Колонна машин рижского ОМОНа, направлявшаяся к прокуратуре Латвийской ССР для смены караула, была обстреляна неизвестными с нескольких точек: со стороны здания Госстроя, с бульвара Райниса и с пятого этажа здания Министерства внутренних дел. ОМОН, насчитывавший около 150 человек, ворвался в здание МВД с двух сторон. Перестрелка продолжалась несколько часов и закончилась лишь тогда, когда обе стороны поняли, что стреляют по своим.

Утром 21 января ОМОН покинул здание МВД. Итогом той ночи стали пятеро погибших: кинооператоры Андрис Слапиньш и Гвидо Звайгзне, милиционер Сергей Кононенко, школьник Эдийс Риекстиньш и еще один милиционер Владимир Гомонович. Восемь человек получили ранения. Следствие, проведенное Генеральной прокуратурой СССР, установило, что пули, извлеченные из тел погибших, были выпущены из оружия, которого никогда не было на вооружении у омоновцев. Огонь велся неустановленными лицами с Бастионной горки, где в тот момент находился латышский отряд «Земессардзе».

После этих событий в Риге началось строительство баррикад. Тяжелую технику — грузовики, передвижные краны — выделяли руководители предприятий. В эти же дни в Риге активизировалась работа иностранных разведок: агенты внедрялись под видом журналистов, служителей церквей, преподавателей, бизнесменов, репатриантов из эмигрантской среды.

Референдумы о независимости: что сказал народ

В начале 1991 года в Прибалтике прошли референдумы и опросы о независимости. Литва провела свой опрос 9 февраля. Жителям задавали вопрос, согласны ли они с утверждением готовящейся Конституции Литовской Республики о том, что Литва является независимым демократическим государством. Положительно ответили более 90% участников.

3 марта 1991 года опрос прошел в Латвии. Вопрос был сформулирован так: «Вы за демократическую и независимую Латвию?» За независимость высказались почти 74% принявших участие в опросе. В тот же день референдум состоялся в Эстонии. Там за независимость проголосовали более 78% участников.

Эти результаты были представлены Москве и мировому сообществу как волеизъявление народов республик. Хотя с юридической точки зрения опрос в Литве и Латвии не был референдумом — он не имел прямых правовых последствий, — политическое значение этих цифр оказалось огромным.

Протестующие на улицах Риги, 20 августа 1991 года Фото: imago stock&people/Global Look Press

Сентябрь 1991-го: признание независимости Госсоветом СССР

Августовский путч 1991 года стал поворотным моментом. После провала ГКЧП руководство СССР утратило контроль над ситуацией. 21 августа Латвия провозгласила полную государственную независимость. Вслед за ней о выходе из состава СССР объявили Литва и Эстония. 2 сентября США установили дипломатические отношения с тремя прибалтийскими республиками, а через несколько дней, 6 сентября 1991 года, независимость Литвы, Латвии и Эстонии признал Государственный Совет СССР. Советский Союз официально согласился с выходом трех республик из своего состава.

Почему Прибалтика вышла первой и что это значило для остальных республик

Прибалтийские республики отличались от других частей СССР рядом особенностей, которые сделали их отделение более стремительным. В отличие от большинства других советских республик, Литва, Латвия и Эстония имели опыт независимой государственности в довоенный период. Память об этом времени, хотя и отделенная двумя поколениями, сохранялась. Кроме того, эти республики географически находились ближе к Европе, и для многих жителей ориентиром служили соседние Финляндия, Швеция — страны с иным уровнем жизни и иным политическим устройством.

Важную роль сыграла и поддержка народных фронтов со стороны союзного руководства на раннем этапе. Создавая эти движения как опору перестройки, Горбачев и его окружение не предвидели, как быстро они выйдут из-под контроля и превратятся в центры сепаратистского движения. Решение применить силу в Вильнюсе и Риге, в чем Горбачев никогда публично не признавался, только подтолкнуло республики к ускоренному выходу.

Для остальных советских республик пример Прибалтики стал заразительным. Уже в 1990 году о суверенитете заявили Украина, Белоруссия и другие республики. Однако нигде процесс не шел так быстро и не был столь бескомпромиссным, как на берегах Балтики. В сентябре 1991 года, когда Государственный Совет СССР признал независимость Литвы, Латвии и Эстонии, судьба Союза была уже предрешена. Остальные республики последовали их примеру в последующие месяцы, и к концу года СССР перестал существовать.

